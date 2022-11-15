非盈利生态组织本地设研究所 探讨蓝碳技术

（早报讯）红树林、海草等在沿岸地区生长的植物可吸收和储存二氧化碳。美国非盈利生态组织在新加坡设立研究所，通过保护和复育东南亚地区的沿岸生态系统，应对气候变化。

美国非盈利生态组织保护国际基金会（Conservation International）和亚马逊星期一（11月14日）在第27届联合国气候变化大会，宣布于新加坡成立国际蓝碳研究所（International Blue Carbon Institute），加强蓝碳相关的专业知识与技能，落实蓝碳项目。

蓝碳指的是储存在海洋及沿岸生态系统如红树林、潮汐盐沼、海草等植物的二氧化碳。这些生态系统可吸收大量的二氧化碳，并将气体储存在植物和底下沉积物。

研究所将通过与东南亚和太平洋各国政府合作，把蓝碳纳入国际、区域及当地的气候变化缓解政策。

永续发展与环境部长傅海燕在活动上致辞时说，东南亚地区育有大量的红树林与沿岸生态系统，在蓝碳项目方面具有潜能。

“首先，我们需制定方法、工具和科学研究，以量化蓝碳的益处。再来，各国也得建立可设计、开发和落实高质量蓝碳项目的人力。第三，我们需要和区域内的利益相关者合作，扩大这些解决方案并解锁新机遇。”

亚马逊提供高达300万美元的资金，用于建立和资助研究所首三年运作。