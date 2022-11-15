非盈利生态组织本地设研究所 探讨蓝碳技术

文 /
林慧敏

发布 / 2022年11月15日 6:51 AM

更新 / 2022年11月15日 7:37 AM

美国非盈利生态组织保护国际基金会和亚马逊宣布于新加坡成立国际蓝碳研究所。永续发展与环境部长傅海燕（前排左二）出席了11月14日的活动。（海峡时报）
美国非盈利生态组织保护国际基金会和亚马逊宣布于新加坡成立国际蓝碳研究所。永续发展与环境部长傅海燕（前排左二）出席了11月14日的活动。（海峡时报）

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（早报讯）红树林、海草等在沿岸地区生长的植物可吸收和储存二氧化碳。美国非盈利生态组织在新加坡设立研究所，通过保护和复育东南亚地区的沿岸生态系统，应对气候变化。

美国非盈利生态组织保护国际基金会（Conservation International）和亚马逊星期一（11月14日）在第27届联合国气候变化大会，宣布于新加坡成立国际蓝碳研究所（International Blue Carbon Institute），加强蓝碳相关的专业知识与技能，落实蓝碳项目。

蓝碳指的是储存在海洋及沿岸生态系统如红树林、潮汐盐沼、海草等植物的二氧化碳。这些生态系统可吸收大量的二氧化碳，并将气体储存在植物和底下沉积物。

研究所将通过与东南亚和太平洋各国政府合作，把蓝碳纳入国际、区域及当地的气候变化缓解政策。

永续发展与环境部长傅海燕在活动上致辞时说，东南亚地区育有大量的红树林与沿岸生态系统，在蓝碳项目方面具有潜能。

“首先，我们需制定方法、工具和科学研究，以量化蓝碳的益处。再来，各国也得建立可设计、开发和落实高质量蓝碳项目的人力。第三，我们需要和区域内的利益相关者合作，扩大这些解决方案并解锁新机遇。”

亚马逊提供高达300万美元的资金，用于建立和资助研究所首三年运作。

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