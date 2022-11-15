星期二值得关注的股票

（早报讯）中国接连宣布放宽防疫和提振楼市措施后，投资者情绪有所改善，新加坡海峡时报指数星期一（11月14日）全日上涨32.47点或1.01％，闭市报3260.80点。

美国华尔街星期一股市无法延续上周的涨势而纷纷走软。纳斯达克指数跌1.12%，标普500指数跌0.89%，道琼斯工商指数跌0.63%。

本地星期二（15日）值得关注的股票如下：

*胜科海事（Sembcorp Marine）今年以来已交付九个项目，以及争取到超过67亿1000万元的合约，包括向巴西国营石油公司（Petrobras）取得的总额42亿5000万元的历来最大订单。尽管如此，它下半年仍将与上半年蒙受类似幅度的亏损。

集团截至6月底的上半年净亏同比大减77.9％至1亿4280万元，每股亏损减少90.8％至0.46分。

胜科海事星期二（11月15日）开市前发布的业务报告显示，从年初以来，集团有21个项目正在执行，其中12个项目计划于2022财年完成和交付。年初至今，这12个项目当中的九个已交付。

另外九个项目将从2023年到2026年逐步交付。

集团表示，由于今年以来成功交付项目，它已腾出资源重新，并部署至其他正在进行的项目。这让集团能积极寻求新项目，以进一步增加订单。

*康福德高（ComfortDelGro）今年首九个月的净利（PATMI）同比增长31％至1亿5300万元，营收增加7.9％至28亿2940万元，主要是因为经济活动重开以及燃油价格上涨。公司股价跌0.73％至1.36元。

*布米达马农业（Bumitama Agri）今年首九个月的净利同比大增164％至2.8万亿印尼盾（约2亿5000万新元），营收增长48％至12.6万亿印尼盾。原棕油今年首九个月的平均售价为每公斤1万2889印尼盾，比去年同期高47％。该股报0.615元，涨2.5％。

*老曾记（Old Chang Kee）截至9月底的上半财年净利同比下跌22％至262万元，营收则增加13.3％至4366万元。公司宣布派发1分中期股息。该股报0.61元，无起落。

*银湖寰宇（Silverlake Axis）2023财年第一季的净利同比上升64％至5758万令吉（约1700万新元），营收也上扬23％至1亿8797万令吉，归功于软件执照、硬件销售、保险生态系统交易和服务等业务的增长。该股报0.315元，无起落。

*中环电脑系统控股（Azeus）的2023上半财年净利同比增加16％至2028万港元（约365万新元）。在产品和资讯科技服务业务的推动下，营收同比增加22％至1亿1643万港元。公司宣布派发每股0.6港元的中期股息。该股收报7.15元，无起落。

*金光农业资源（Golden Agri Resources）今年首九个月的净利报6亿7500万美元（约9亿3000万新元），比去年同期增加151％。营收同比增长18％至86亿美元，主要是受益于棕油价格上涨。该股报0.285元，涨3.64％。

*环境工程公司三立环境（Sanli Environmental）截至9月底的上半财年净利同比上升59.8％至148万元，半年营收增加39.5％至3902万元，主要是因为工程、采购与建造（EPC）业务的贡献增加。该股上涨2.73％至0.113元。

*因外汇收益增加，洪新刘海运（ASL Marine Holdings）截至9月底的2023财年第一季净亏损收窄至798万元，营收上扬32.7％至6726万元。