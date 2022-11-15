胜科海事：已交付九项目并获67亿元合约 下半年仍将亏损

（早报讯）胜科海事（Sembcorp Marine）今年以来已交付九个项目，以及争取到超过67亿1000万元的合约，包括向巴西国营石油公司（Petrobras）取得的总额42亿5000万元的历来最大订单。尽管如此，它下半年仍将与上半年蒙受类似幅度的亏损。

集团今年上半年净亏同比大减77.9％至1亿4280万元，每股亏损减少90.8％至0.46分。

胜科海事星期二（11月15日）开市前发布的业务报告显示，从年初以来，集团有21个项目正在执行，其中12个项目计划于2022财年完成和交付。年初至今，这12个项目当中的九个已交付。

另外九个项目将从2023年到2026年逐步交付。

集团表示，由于今年以来成功交付项目，它已腾出资源重新，并部署至其他正在进行的项目。这让集团能积极寻求新项目，以进一步增加订单。

此外，它也重申，10月27日宣布与吉宝企业（Keppel Corp）在一项修订框架下签订的协议，将使得合并交易的交换比例改善，从胜科海事对吉宝岸外与海事（Keppel O&M，简称KOM）的44:56，修订为46:54。

该协议将让胜科海事通过直接收购与吉宝岸外与海事（Keppel O&M，简称KOM）来实现建议的合并。

集团说，股权价值交换率的提高，意味着比之前2022年4月27日宣布的KOM收购价提高了8%或3亿7800万元。

胜科海事股东对拟议合并进行投票的特别股东大会（EGM）预计将在获得当局的主要批文，以及提呈其他监管文件后，于2022年12月或2023年1月召开。