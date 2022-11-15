身份证号绑定PayNow 最早在12月5日收到政府补助

（早报讯）财政部鼓励新加坡公民在11月20日之前，将身份证号码绑定PayNow。如此一来，他们最早可在12月5日领到高达200元的定心与援助配套现金补助和高达500元的生活费特别补助。

公众可联系银行了解更多详情。使用银行转账的人，当局会最早从12月12日开始发放两笔补助。

财政部说，将身份证号码绑定PayNow，更方便也更能保护隐私，新加坡公民不必向汇款人透露他们的银行账户信息，就能在银行账户中收到现金补助。

从2022年起，没有将身份证号绑定PayNow，或是没有提供银行账户信息的新加坡公民，将不会收到支票，而是以GovCash取代。

通过GovCash领取补助的方式如下：

一、到全岛的华侨银行（OCBC）提款机，输入付款参考编号（Payment Reference Number）。这个号码将从12月14日起发送给他们。

二、输入身份证号码，并通过面部识别，就可提取补助。

当局强调，公众不需要拥有华侨银行的银行账户，就可以在华侨银行提款机上提取补助。通过GovCash领取补助的人士，也可使用LifeSG应用，通过扫描PayNow或NETS的QR码，向商家付款。如果他们随后将身份证号码绑定了PayNow，也可通过PayNow将补助转入自己的银行账户。