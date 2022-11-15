本地股市星期二早盘起0.41%

（早报讯）中美两国首脑星期一（11月14日）在峇厘岛二十国集团峰会举行前夕面晤为紧张关系“解冻”，以及近期一系列正面消息，提振市场利好情绪，本地股市早盘上扬。

截至星期二（11月15日）中午12时，新加坡海峡时报指数起13.24点或0.41%，报3274.04点，盘中最高点是3285.72点，最低点3261.96点。

全场成交量12亿5000万股，总额7亿1170万元。上升股295只，下跌股204只。

海指成分股方面，17只上扬，11只下跌，两只持平。领涨的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和丰益国际（Wilmar International），前者起2.34%，报1.75元，后者起1.72%至4.14元。

领跌的是胜科工业（Sembcorp Industries）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），前者跌2.65%至2.94元，后者跌2.16%至1.36元。

FSMOne.com高级投资组合经理游维仁接受《联合早报》访问时说，海峡时报指数开盘走强。继美国总统拜登与中国国家主席习近平面晤，在气候变化和粮食安全等事项恢复合作，并且也一致对核武器的使用表示谴责之后，市场预期中美紧张关系将趋缓，这扶持了投资者情绪。

“中美关系‘解冻’增加了近期一系列正面的事态发展，包括美国联邦储备局可能暂停积极加息，以及中国放松冠病措施并支持房地产行业的举措，这些都进一步推动了全球股市的反弹。”

不过，他认为，由于风险仍然倾向于下行，市场现要举杯庆祝，还为时过早。

“短期内市场状况可能会继续波动。对于中国来说，目前尚不清楚他们是否真的会摆脱清零政策。即使他们会这么做，具体是在什么时候也不确定。目前，中国的冠病病例仍在上升。任何收紧限制的举措都可能抑制市场情绪。”

此外，如果未来几周公布的美国经济数据表明通胀压力持续存在，则可能会导致联储局进一步加息。

在星期一，联储局副主席雷纳德（Lael Brainard）就表示，虽然联储局可能会放慢加息步伐，但“在加息方面仍有更多工作要做”，意味着接下来还会有更多加息。

大华银行在一份报告中指出，中美两国仍有很多分歧，包括台湾问题和美国限制中国经济和科技进程的举措。中国外交部发出的一份声明，就警告美国不要“打压遏制”中国，但对俄罗斯在乌克兰的战争则保持沉默。