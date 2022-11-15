商用车减排税务计划和提早换车计划延长两年 奖励措施将收紧

（早报讯）原定明年3月31日到期的商用车减排税务计划和提早换车计划将延长两年，直到2025年3月31日，以鼓励商用车主选用更洁能的车队。不过，政府将收紧所发放的奖励措施。

在商用车减排税务计划（Commercial Vehicle Emissions Scheme，简称CVES）下，轻型商用车的减排表现分A、B、C三个等级，当局会根据表现最差的污染物决定奖励金或附加费。

国家环境局和陆路交通管理局星期二（11月15日）发联合文告说，明年4月1日起，减排表现最高的A等级商用车可享有的最高奖励金将从目前的3万元减至1万5000元；B等级的奖励金也将从1万元减至5000元；C等级须支付的附加费则会从1万元增至1万5000元。

从明年1月起，通过提早换车计划（Early Turnover Scheme，简称ETS）更换旧商用车的车主，所享有的拥车证优惠也会收紧。

例如，车主把欧盟二期和三期的轻型商用车更换成欧盟六期的新车时，要是新车在CVES下属于A等级车款，可享有的额外拥车证期限将从目前剩余车龄的45％减至40％；要是新车属于B等级车款，可享有的额外拥车证期限则会从目前剩余车龄的45％减至20％。

至于重型商用车，车主要是把欧盟二期和三期的旧车更换成欧盟六期、没有尾气排放的新车时，可享有的额外拥车证期限将从目前剩余车龄的100％减至90％；要是新车有尾气排放，可享有的额外拥车证期限则从目前剩余车龄的80％减至60％。

环境局指出，在调整CVES和ETS前，环境局咨询了业界，听取业界对电动商用车前期成本较高的担忧，并调整了一些拟定措施。例如，A等级商用车可享有的最高奖励金原定会减至1万元，但如今只减至1万5000元；B等级的奖励金原定取消，但如今仍能获得5000元。

另外，明年4月1日起，我国在测试新的轻型商用车时，只会采用全球统一的轻型汽车排放测试规程（Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure，简称WLTP）。

WLTP由欧盟制定，自2017年9月起逐步在欧洲推行。这套标准以更严格的方式检测耗油量和二氧化碳排放量，也更贴近实际驾驶情况和习惯，使排放测量更精准。