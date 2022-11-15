李总理：须扩大绿色融资规模 助行业脱碳及改用绿能

（早报讯）各国有必要扩大绿色融资的规模，包括带动私人资本投入，以争取更多转型资金协助“难减排”行业脱碳或转向使用绿色能源。

李显龙总理星期二（11月15日）上午在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会上，就“粮食与能源安全”做简短发言。

他举例，亚洲开发银行的能源转型机制正在帮助促进煤电厂提前退役，新加坡金融管理局也在为亚洲气候解决方案设计津贴计划注入种子资金。

这些资金将用以支持研究创新的混合金融解决方案，以及有针对性地为一些亚洲行业筹资。

李总理指出，这是新加坡鼓励更多私人企业参与可持续基础设施项目的例子，动员私人资本投入非常重要。

李总理在发言中，也提到需加强以规则为基础的多边贸易体系，有必要让每一个国家能继续畅通无阻地获得能源、粮食和农产品，在危机时尤其如此。

李总理说：“新加坡非常认真地看待我们作为可信赖物流、运输与能源枢纽的角色，期待与合作伙伴共同努力，维持全球供应链的自由开放。”

李总理提出，世界各国也须要集体加速迈向净零排放的远景，并指出气候变化是对食品与能源安全的更长远威胁。

他介绍说，新加坡正按部就班地落实到2050年实现净零排放的目标，做法包括将大幅度提高碳税、落实国家氢能战略以实现能源绿化，以及与区域伙伴合作开发亚细安电网，在支持脱碳努力的同时促进能源互联互通与安全。