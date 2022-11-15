公寓发生五起玻璃爆裂事件 发展商：两起是外在因素导致

（早报讯）公寓发生玻璃爆裂事件，发展商指出，至今已接获五起事件通报，当中两起是由外在因素导致。

《新明日报》星期一（11月14日）报道，住在实龙岗北的嘉和馨苑（The Garden Residences）居民申诉，由于浴室玻璃门爆裂，导致65岁女子与两岁孩童受伤流血。另外，也有居民指出，玻璃爆裂并不是单一事件。

对此，发展商Gardens Development有限公司发言人回复《新明日报》时指出，嘉和馨苑共有613个住宅单位，至今接获了五起玻璃碎裂事件的通报。他指出，当中两起事件的玻璃是由外在因素造成，基于善意，发展商也更换了玻璃。另外三起事件，则可能是由于外部影响或自发碎裂所造成。

另外，发展商调查后确认了承包商在安装玻璃时，遵循了专业人员批准的程序，使用的所有钢化玻璃都符合当局规定，也通过技术去除可能导致钢化玻璃自发碎裂的自然杂质。

发言人也提到，三起事件中，玻璃都碎成了小方块，这正是钢化玻璃的一个安全特征。

他们也从居民处了解到，两起事件中受影响居民皮肤被割伤，但不需要缝针；第三起事件中则没人受伤。

发言人表明，事发后他们已及时联系居民并提供援助，并提议更换玻璃。

“对于事件给单位居民带来的困扰和不便，我们表示遗憾。”