从游轮阳台爬进隔壁房偷内衣 男子被判坐牢四个月

（早报讯）男子在游轮出航后，从阳台爬进隔壁房间偷女房客内衣，法官裁定即使事件发生在公海，新加坡法院也有权审理此案。男子在经过审讯后被判坐牢四个月，他承认犯案，闻判后申请展期服刑以便考虑上诉。

被告黄国伟（译音，29岁）面对破门行窃和偷窃的两项控状，星期二（11月15日）被判罪成。法官也下令他偿还受害者30元。

《联合早报》之前报道，在审讯开始前，辩方律师一度对新加坡法院是否有权审理此案提出质疑，称此案发生在新加坡境外，就算被告有罪，也不应被追究刑事责任。

法官指出，凡是发生在新加坡经营的游轮，涉及新加坡人的罪案，我国法院就有权制裁犯罪者。

辩方律师在庭上表示被告有意承认控状的内容，但不算正式认罪，因为他仍质疑新加坡法院是否有权审理此案，可能在案件结束后上诉。

2021年12月12日，任职仓库助理的被告跟父亲参加了星梦游轮旗下的世界梦号（World Dream）三天海上游。受害者与另两名朋友住在被告隔壁房间。

隔天，被告尝试用自己的房卡打开隔壁房门不果，决定从阳台爬入受害者房间，撬开两个行李箱，取走一件价值30元的内衣。他事后回到自己房间，不久后又从阳台爬到隔壁，把两个行李箱抬到房外。

受害者后来通报游轮职员，后者在游轮返回新加坡后报警。警方的调查显示，游轮的闭路电视清楚拍到被告从阳台爬入隔壁房间的一幕。

被告曾因非礼罪被判入狱两个月，控方认为他这次应该被判坐牢五至六个月，才能阻止他再犯。代表律师则说，被告知道他犯下令人羞耻的罪行，恳请法官从轻发落。