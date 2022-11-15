疑乘客没系好安全带 酷航班机一度延迟降落

（早报讯）疑有乘客在降落前没系好安全带，导致一架从峇厘岛飞来我国的酷航班机延迟降落。

这起事件发生在星期一（11月14日），飞机上的一名乘客奥迪（Audi Khalid）事后在社交媒体TikTok上载一段1分46秒的视频，分享这起事件。

视频一开始可以听到酷航航班的机长通过广播说：“我被告知有乘客没有系好安全带，因此我们决定暂停降落在樟宜机场。”

机长接着解释说，如果机舱内有人没有系好安全带，他们在法律上不被允许降落，“我们将再一次尝试降落，如果这次再因同样的原因失败，机场警署的警员将会介入，采取必要的措施。”

在飞机降落后，一名空服员在广播中说，因有关当局将上飞机进行调查，因此乘客暂时无法下机。

接下来的视频可见到数名辅警上飞机调查，机长也在广播中说，他们需要遵循规定，希望乘客能够谅解。

奥迪接受AsiaOne采访时说，整个下飞机的过程被延迟了大概25分钟。他说，机上当时有很多小孩，因此非常吵闹，“我觉得这对大家来说是一个很好的提醒，不要浪费所有人的时间。”

酷航受询时证实上述事件发生在星期一，从峇厘岛飞来我国的TR285班机上。

发言人说，一群旅客当时行为不检，包括在班机尝试降落时拒绝系上安全带，导致机长无法继续降落。班机过后在第二次尝试时顺利降落在樟宜机场，涉案的乘客接受当局的进一步调查。

发言人指出，为了所有乘客的安全，乘客在飞机起飞和降落时都须系上安全带。“乘客的安危是我们的首要考量，我们绝不容忍任何危害安全的行为。酷航也会对危害其他乘客或机组人员的乘客采取行动。”

酷航对造成其他乘客的不便致歉，“调查还在进行中，我们希望公众避免做出过多揣测。”