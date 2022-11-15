冬海集团第三季净亏 5亿6930万美元

（早报讯）在美国上市的本地科技公司冬海集团（Sea）继续出现亏损，今年第三季净亏为5亿6930万美元（约7亿7950万新元），与去年同期持平，较之前一季则改善38.9％。

集团营收则同比增加17.4％至32亿美元。

根据集团星期二（11月15日）公布截至今年9月底的第三季业绩，集团营收增加主要是电子商务业务所带动，它的收入同比增加32.4％至19亿美元，商品交易总额（GMV）上扬13.5％至191亿美元。

数码娱乐业务收入则同比下滑18.8%至8亿9290万美元。

至于集团的数码金融服务，收入大增147.2％至3亿2690万美元。

冬海集团首席执行长兼创始人李小冬在文告中说，鉴于宏观环境存在重大不确定性，公司已改变发展重点，在不依赖任何外部资金情况下，从增长转向尽快实现自给自足和盈利。

他说："我们正迅速适应不断变化的运营环境。我们的努力旨在确保冬海不仅能在宏观经济风暴中生存下来，而且会变得更强大、高效和更具韧性，成为市场长期赢家。”

他也说，公司在上季度采取果断举措以提高利润率，为下来几个季度设定明确目标和优先事项，对公司业务和市场的长期增长前景仍然充满信心。

冬海近期传出裁员消息，路透社星期二报道说，冬海过去半年来裁退超过7000名员工，占公司总员工人数约10％。