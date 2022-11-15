新航集团10月份载客量达230万人 客运能力达疫情前71％

（早报讯）新航集团（SIA Group）的两家航空公司新航和酷航（Scoot）在今年10月份的载客量合计230万人次，比9月份增加6.2％。

新航星期二（11月15日）闭市后发布营运数据时指出，旅行需求继续强劲。澳大利亚和新西兰学校假期，加上香港、日本和台湾放宽旅行限制，提振了旅行需求。

新航集团10月份的客运能力（passenger capacity）环比增加4.9％，同比扬升109.7％，在10月份已达到疫情前水平的71％。集团9月份的客运能力为疫情前的67％，8月份为68％。

集团10月份的载客率（Passenger Load Factor）达到86.4％，稍微比9月份的低0.6个百分点，比去年10月高出66.5个百分点。

货运业务方面，新航的载货率（Cargo Load Factor）在10月份为52.6％，同比下跌34.6个百分点。新航指出，10月份货运量同比下跌19.8％，而货运能力（Cargo Capacity）则同比增加32.9％。

截至今年10月底，集团的客运网络覆盖了包括新加坡在内的109个目的地，新航恢复飞往成都和厦门的航班，而酷航恢复飞往印度尼西亚（龙目岛、望加锡、北干巴鲁和日惹）和中国大陆（杭州、武汉和郑州）多个地点的航班。新航的服务覆盖76个目的地，酷航的服务覆盖55个目的地。货运网络则覆盖115个目的地。

新航星期二股价涨0.37％，闭市报5.47元。