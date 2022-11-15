四只塔斯马尼亚袋獾落户夜间动物园

（早报讯）夜间动物园首次迎来塔斯马尼亚袋獾，期望靠人类保护以减缓濒危的趋势。

四只塔斯马尼亚袋獾（Tasmanian Devils）星期二（11月15日）在澳大利亚驻新加坡最高专员霍奇曼的见证下，正式在夜间野生动物园的小袋鼠步道（Wallaby Trail）中亮相。

这四只雌性袋獾来自澳洲塔斯马尼亚“拯救袋獾计划”管理的种群，年龄都在三岁左右，分别名为松饼（Crumpet）、斯利克斯（Snickers）、帕尼尼（Panini）和杰西(Jesse)。

由于袋獾在澳洲受到一种传染性极强的面部肿瘤癌症的威胁，种群数量减少了80%以上，因此“拯救袋獾计划”希望通过人力干预和管理，加强袋獾的适应和生存能力。

万态保育集团（Mandai Wildlife Group）动物护理团队副总裁内维斯博士指出，夜间动物园早在2018年就开始计划接收袋獾，动物管理团队2019年前往塔斯马尼亚接受培训，学习管理袋獾的医疗程序，以及正确的饮食和喂养方法。”

为了迎接袋獾的到来，夜间动物园分别打造室内与户外两个栖息地，配有岩石、澳洲灌木和池塘，供它们活动和探索。

对于袋獾是否具有攻击性，夜间动物园副动物管理员拉萨扎法说：“虽然袋獾的撕咬力也是现存哺乳动物中最强的，但实际上它们是害羞的夜行动物，只有被激怒时才会用嚎叫来抵御威胁。”