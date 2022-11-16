星期三值得关注的股票

（早报讯）美国生产商价格指数低于预期，让投资者重燃美国联邦储备局可能放缓加息幅度的乐观情绪，华尔街隔夜股市回弹。

纳斯达克指数星期二（11月15日）起1.45%，标普500指数起0.87%，道琼斯工商指数起0.17%。

新加坡海峡时报指数星期二也因为美国早前宣布的通胀指数放缓以及中国防疫措施放宽而延续涨势，在信托股和银行股的带动下上扬，闭市报3275.28点，涨14.48点或0.44％。

星期三（16日）值得关注的股票如下：

*吉宝企业（Keppel Corporation）子公司吉宝基础设施（Keppel Infrastructure）星期三（11月16日）宣布，将以3000万欧元（4260万新元），在瑞士收购MET Italian Green Assets Holding的49.9%权益。MET Italian Green Assets Holding将在收购完成后改名为Keppel MET Renewables Holding，并成为吉宝的联号公司。

作为战略交易的一部分，吉宝基础设施的子公司将以3186万欧元，脱售它在卖方MET Green Assets Holding的10%股权给该公司的创办人兼首席执行官本杰明·拉卡托斯（Benjamin Lakatos），并打算把收益投入Keppel MET Renewables Holding。

*星展银集团（DBS）星期三宣布，它将在孟加拉国达卡设立代表处，使该银行的国际业务遍及全球19个市场。

*新航集团（SIA Group）的两家航空公司新航和酷航（Scoot）在今年10月份的载客量合计230万人次，比9月份增加6.2％。

新航发布的营运数据显示，旅行需求继续强劲。澳大利亚和新西兰学校假期，加上香港、日本和台湾放宽旅行限制，提振了旅行需求。集团10月份的客运能力环比增加4.9％，同比扬升109.7％，在10月份已达到疫情前水平的71％。集团9月份的客运能力为疫情前的67％，8月份为68％。新航收报5.47元，涨0.37％。

*新科工程（ST Engineering）宣布，集团的子公司TransCorez在美国获得价值15亿元的两项新泽西州收费系统承包合同，分别为期10年和12年。新科工程收报3.42元，跌1.16％。

*达辉（Delfi）发布的第三季业绩报告显示，集团截至9月底的息税折摊前盈利（EBITDA）增长超一倍至1370万美元（约1876万新元）。由于印度尼西亚和区域市场的改善，第三季营收增长28.7％至1亿1200万美元。集团预计，业务增长势头将持续到今年底。达辉收报0.755元，价格无变动。

*第二房地产（Second Chance Properties）表示，公司以1339万元出售幸运商业中心（Lucky Plaza）的四个单位给Lew Foundation。第二房地产闭市报0.24元，价格无变动。

*威雅利电子（Willas-Array Electronics）闭市后发布未经审计的六个月业绩报告显示，由于外汇亏损和利率上升导致的财务成本增加，截至9月底公司净利同比大幅下滑70.5％至1283万港元（约224万新元），每股盈利同比减少71.1％至14.78港分。公司营收同比下滑0.2％至17亿8285万港元。威雅利电子收报0.55元，上扬10％。