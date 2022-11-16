冬海集团股价大涨36%

（早报讯）在美国挂牌的冬海集团（Sea）在大幅削减成本之后，亏损情况改善，股价大涨36%，是集团上市以来的最大单日涨幅，公司市值单日就增加了90亿美元。

冬海集团的股价在美国时间星期二（11月15日）上涨36%，闭市报62.31美元（85.50新元）。开年至今，该股总共下跌了72.10%。隔夜冬海在美市交易非常活跃，全场总共有4279万8167股易手，是平均成交量、即626万8311股的将近七倍。

冬海在发布业绩报告之后，股价上涨让该公司的市值攀升直线冲到350亿美元水平，单日就增加了90亿美元。虽然这个数字还是比去年超过2000亿美元的峰值低，但是对这阵子一直处在低潮的冬海来说，确实让投资者“耳目一新”。

集团采取节约措施，包括大幅裁员，以减轻亏损。集团星期二盘前公布今年第三季的业绩，净亏为5亿6930万美元（约7亿7950万新元），与去年同期持平，环比则改善38.9％。集团营收同比增加17.4％至32亿美元。

消息人士透露，集团在过去的六个月内裁退了7000多名职员，相等于集团职员总数的10%。集团也关闭了部分在印度、欧洲和拉丁美洲市场的办事处。冬海首席企业官王妍珺在业绩发布会说，裁员是一项“持续的工作”，显示冬海还会继续裁员。

冬海也说，公司将会在明年年底之前，“努力”让虾皮（Shopee）的调整后的息税折摊前盈利（EBITDA）实现收支平衡。