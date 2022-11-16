全天候家暴紧急应对小组明年4月启动 指定人员可替受害者申请个人保护令

（早报讯）为更快帮助家庭暴力受害者，社会及家庭发展部明年4月启动全天候紧急应对小组，与警方共同应对有迫切安全风险的家暴案件。情况危急时，社会福利司长和指定人员也可代受害者申请个人保护令。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期三（11月16日）在全国家庭暴力网络系统研讨会上宣布以上计划。她也透露，当局将在明年初针对妇女宪章中与家暴相关的条文进行修正。

孙雪玲致辞时说，全天候紧急应对小组将包括社会及家庭发展部的社会服务专业人员。他们将有权利在现场发布紧急保护令，从而确保受害者的安全，同时给高风险案例提供即时的社会干预。

妇女宪章在明年初修订后，社会福利司长和指定人员也有权替受害者申请个人保护令。当局也会提高违反个人保护令和附带条件的处罚，旨在遏制这类行为。违反强制性辅导令（Counselling Order）等庭令将被视为犯罪行为。

当局也将对因精神健康状况而造成伤害或家暴的人，推出强制性的治疗令（Mandatory Treatment Order）。目前根据妇女宪章，家事法庭无权勒令因精神健康状况导致家暴风险提高的施暴者接受评估和治疗。更多细节将在明年公布。

孙雪玲说：“目前的家庭保护工作都着重于受害者。但我认为，同样重要的是要讨论如何帮助施暴者，才能防止进一步的暴力，建立更正面且坚韧的关系。”

孙雪玲也在研讨会上宣布在今年12月30日前，推出网络平台，作为24小时全国防暴及性骚扰热线的额外举报平台，让有需要者更容易尽早举报和寻求帮助。

当局一向都有为个人、公共和私人领域提供识别和应对家暴的培训，至今已培训约3400人。社会及家庭发展部也在星期三的研讨会上，推出“综合管理儿童保护案例”的资源指南，协助相关伙伴在处理儿童保护案件时，强化机构之间的协调。