本地股市星期三早盘横摆

（早报讯）尽管美国生产商价格指数低于预期，让市场重燃加息步伐可能放缓的乐观情绪，带动华尔街隔夜股市回弹，但俄罗斯制造导弹袭击波兰与乌克兰边界的坏消息，却让投资者情绪紧张，本地股市陷入横摆状态。

星期三（11月16日）截至中午12时，新加坡海峡时报指数微跌1.95点或0.06%，报3273.33点。早盘盘中最低点3258.49，最高点3279.27。

早盘全场成交量8亿7275万股，总额6亿9155万元。整体上升股258只，下跌股225只。

海指成分涨跌不相上下，12只上扬，13只下跌，五只持平。

新科工程（ST Engineering）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）领涨，前者起2.34%，报3.50元，后者起2.19%至1.87元。

领跌的是怡和控股（JMH）和胜科工业（Sembcorp Industries），前者跌2.68%至47.98美元，后者跌2.05%至2.87元。

大华银行在一份报告中指出，美国生产商价格指数低于预期，投资者重燃美国联邦储备局可能放缓加息幅度的乐观情绪，华尔街隔夜股市回弹。

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理曾德均接受《联合早报》访问时说，一枚俄罗斯制造的导弹袭击了波兰与乌克兰的边界附近，造成两人死亡，市场紧张不安。

“这次袭击引发了对乌克兰局势的新担忧，随着北约成员国预计将于星期三上午召开紧急会议，讨论任何可能的应对措施，乌克兰局势可能进一步升级。”

他指出，在星期二（15日），美国联邦储备局强调需要保持足够收紧的政策利率来抑制通胀，同时也承认通胀正在放缓。

亚特兰大联储银行行长博斯迪克（Raphael Bostic）表示，虽然有迹象表明商品通胀开始放缓，但联储局在考虑转向之前，需要看到服务通胀也放缓。

对此，曾德均提醒，未来仍有很多不确定性，投资者应保持谨慎。

大华银行报告指出，数据进一步证明通胀可能已经见顶，加强了联储局放慢加息步伐的理由。