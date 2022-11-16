政府调高安保公司门槛 新执照申请者实缴资本须达50万元

（早报讯）从明年7月起，新进安保公司申请执照的实缴资本要求，从30万元调高至50万元，确保公司有足够的财务能力善用科技方案，并为保安人员提供更好的薪资和福利。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期三（11月16日）宣布更新保安业产业转型蓝图时，简述了调高实缴资本门槛等下来三年推动行业转型的新措施。

出席淡马锡理工学院—保安专业学院安全研讨会（Security Conference）的孙雪玲说，这是安保公司的初始实缴资本（initial paid-up capital）自2013年以来首次调高，以更好地反映当今行业的需求。

除此之外，警察部队防御安全中心也推出了一站式网络平台，集合成果导向合约模式（outcome-based contracting，简称OBC）相关课程、合约模板与科技津贴等相关资讯，方便业者寻找信息。

成果导向合约模式是指服务购买者以预期绩效水平来阐明合约要求，而不是指定所需的人力或设备等资源数量。这能推动安保公司提出创新方案，无须受人力限制。

孙雪玲说，冠病疫情为保安行业提供加速转型的机会，更多业者也开始采用无接触门禁系统和自动巡逻员等科技，但要所付出的转型努力成功，科技的使用须与买家采购安保服务的方式齐驱并行，因此政府会在“保安业产业转型蓝图2025”中，继续推动各方采用成果导向合约模式。

这也能协助业者准备好未来将安保服务融入综合设施管理的一部分，迎接下一波机遇。

更新后的产业转型蓝图也计划加大先进科技的使用，并为保安人员提供数码和冲突管理等技能升级和培训机会，确保他们与时并进。