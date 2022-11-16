麻辣香锅摊位失火 员工烧伤送院

（早报讯）地铁站外的麻辣香锅摊位失火，员工一不留神发生意外，多处烧伤，伤势严重，铁闸自动下降，启动自动洒水系统灭火。

这起事故发生在星期三（11月16日）上午10时许，地点在海军部地铁站的“57度麻辣香锅”海军部分店。

《新明日报》读者林女士（70岁，退休）拨热线通知，指她原本在二楼吃早餐，突然听见救护车的鸣笛声，下楼看见地铁站门口前的摊位被封锁，还有许多警察。

“我当时问了身边的人，他们说是麻辣香锅摊发生意外，厨师的手脚都被烫伤。”

从林女士提供的视频，可见一名赤裸上身的男子坐在轮椅上被两名医护人员推走，他两只手臂与左肩都被厚厚的绷带包扎起来，右小腿则用一片透明胶布包裹，伤势看上去十分严重。其中一名医护人员神情紧张地与男子说话。

《新明日报》记者到场后观察，涉事摊位开在一间“中国街”咖啡店内。事发时，店内所有摊位都已经关闭，现场有至少三辆民防车。

不愿透露姓名的香锅摊员工说，当时摊内有三人，只有主管一人在厨房。“我们没听到什么声音，但他出来时手臂与颈项已经受伤了。”

咖啡店经理李先生（47岁）受访时说，当时的情况相信是主管在厨房煮东西，他以为关了火但其实没有，然后跑去前台。当他回来厨房查看时，已经着火了。

他也提到，当时看见伤者身上有油溅的痕迹，也可能是被热油溅伤，“后来应该是自动洒水器灭了火”。

警方在12时30分许解除了封锁，咖啡店内除了麻辣香锅以外，其他菜饭摊以及饮料摊都正常营业，不过只能选择外带食物。

麻辣香锅摊全岛有三家分店，失火摊位已经营业三年。