找人代考驾照 男子监两个月

（早报讯）高级驾驶理论考试不及格，25岁青年“雇”38岁男子代考，星期二（11月15日）被判坐牢两个月。

25岁的朱俊源星期二承认一项欺骗罪，指他和另一男子串谋，让对方代自己考高级驾驶理论考试。

调查揭露，今年6月16日，被告高级驾驶理论考试不及格，在新加坡安全驾驶中心外抽烟，与中国籍男子冷爽（38岁）聊起自己不及格的事。

冷爽劝他再另定日期重考，还说自己能考及格，被告便请他帮忙代考，若事成会给一些钱，两人就这样达成协议。

6月30日，被告在新加坡安全驾驶中心和冷爽会面，将身份证交给他，让对方试着用身份证进入考场。

冷爽于是拿着被告的身份证去考试，被告则去了厕所。

当考官叫到被告的名字时，冷爽将身份证交给他，但考官察觉身份证上的照片和冷爽长得不一样，询问生日日期也不懂，追问下他才承认自己并非朱俊源。

“枪手”判监两个月

主控官披露，冷爽早前认罪，被判坐牢两个月，因两人同谋，因此建议也判被告两个月监刑。

被告的代表律师则指是冷爽主动代考，而且可能并非第一次，甚至指被告可能只是冷爽的其中一名“顾客”，所以被告的罪责不应该比冷爽来得高，刑罚也应该只有一半。

主控官则指两人的案情一样，也没有证据证明冷爽还曾犯下同类罪行，因此认为代表律师不该如此揣测。

法官不接受被告仅是个“顾客”的说法，也指若被告拒绝对方，也不会触犯法律，因此判被告坐牢两个月。（人名译音）