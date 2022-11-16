移民局明年起接管陆路关卡的保卫防护职责

（早报讯）2023年1月3日起，移民与关卡局将从新加坡警察部队手中，接过兀兰和大士两个陆路关卡的保卫防护职责（protective security functions）。

在移民局接管保卫防护职责后，除了负责通关事务，任何在陆路关卡发生的保安事故，也将由移民局人员作出第一时间的应对。目前，已有超过300名移民与关卡局人员接受特别训练，以更好地应对突发状况。

个别设在两个陆路关卡的综合行动指挥中心自今年2月起启用，配备了新科技如综合指挥和控制系统、智能视频管理系统和地面部队实时追踪系统，以提高对紧急事件的侦测和应变能力。

为了测试移民局人员的应对能力，移民与关卡局星期二（11月15日）晚上至星期三（16日）凌晨，在大士关卡进行一场地面演习，模拟枪手闯入关卡袭击的突发事件。

移民法令自2018年4月修改，赋予移民局人员能在罪案发生后，或怀疑罪案可能发生时，在关卡内和附近搜查和逮捕可疑人物的执法权限。这使移民局在关卡发生保安事故时，能更果断地介入并迅速控制局势，无需等待支援部队。

移民局接管陆路关卡的保卫防护职责后，在应对保安事故时能够更有效地进行协调，当局的职责范围，以及指挥和控制权限也更明确。

为了为接管陆路关卡做好准备，移民局过去几年陆续培训了超过300名移民局人员，提升他们的战术、搜查和面谈等技巧，并定期通过场景训练复习技能。他们也会与警察部队一同接受在职训练，确保他们在面对事故时有效做出反应。

另外，移民局也不断运用科技加强指挥与控制能力，与新加坡国防科技局和内政科技局合作，为陆路关卡的综合行动指挥中心引进更先进的战术、分析和决策辅助工具。

综合关卡指挥部陆路部门指挥官蔡端明说，在接管陆路关卡的保卫防护职责后，移民局不仅会负责出入境和货物通关，也会承担更多边境保安职责。

他说，这场演习体现了移民局和内政团队为应对任何形式的威胁，所做的充分准备。“移民局会继续培训更多人员以提高我们的保卫防护能力，从而守护新加坡的边境。”