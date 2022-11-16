工人党新一届中委党职出炉

（早报讯）工人党最新一届中央执行委员的党职出炉，阿裕尼集选区议员莫哈默费沙继续担任副主席。

这个国会的最大反对党在上个星期六（11月12日）举行干部大会后，已宣布新一届中委会的15人名单，原秘书长毕丹星和原主席林瑞莲再度当选，蝉联党职。

工人党中委星期二（15日）会面，确定其他党职人选：莫哈默费沙留任副主席，财政由盛港集选区议员何廷儒担任，副财政是许金桂。后港区议员陈立峰继续担任组织秘书，副组织秘书是符策涫、汪文耀和陈广顺。汪文耀和陈广顺未曾参与竞选，符策涫曾代表工人党竞逐东海岸集选区的席位。

阿裕尼集选区议员贝理安和盛港集选区议员蔡庆威分别留任工人党传媒组主席和副主席。工人党政策研究组主席和副主席依旧由阿裕尼集选区议员严燕松和盛港集选区议员林志蔚分别担任。佘雪玲也继续工人党青年团主席的职务。

首次进入工人党中委会的党员是许金桂和汪文耀。许金桂曾代表工人党在马林百列集选区参选；汪文耀是一名律师，2012年成为工人党义工，在阿裕尼集选区前议员陈硕茂的接见选民活动帮忙。

根据早前出炉的中委名单，前秘书长刘程强再度当选中委。曾是中委的前议员方荣发不在名单上。除了刘程强，工人党中委当中最资深的是林瑞莲，她已担任党主席19年。

工人党上一届党选是在2020年12月，当时也选出15人中委，但盛港集选区前议员辣玉莎在撒谎门事件之后退党，没有完成两年任期。