本地股市退低0.28%或9.11点

（早报讯）美国隔夜股市的上扬，亚洲多数股市在星期三（11月16日）因为投资者套利以下跌做收。海峡时报指数微跌0.28％或9.11点，闭市报3266.17点。

辉立证券首席股票经纪李经纬接受《联合早报》访问时说：“美国批发价格指数微升0.2％，比预期低的利好消息一度带动股市上扬，但因为获利回吐导致股市最终以下跌收盘。”

本地股市全天交易，有17亿股转手，交易额达14亿9000万元。上升股292只；下跌股271只。

升幅最大的是新科工程（ST Engineering），上扬2.34％至3.50元。接着是吉宝数据中心信托（Keppel DC REIT）和DFI零售集团，分别上升1.64％和0.80％；前者收报1.86元，后者以2.52美元做收。

下跌股扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）退低2.96％至1.31元；怡和控股（JMH）下滑1.72％至48.45美元；香港置地（Hong Kong Land）下跌1.40％至4.22美元。

除了东京，其他亚太股市也普遍下跌，东京股市上升0.14%；上海、深圳和香港分别下跌0.45%、0.78%和0.47%。首尔和台湾分别下跌0.12%和0.06%，悉尼股市则下滑0.25%。