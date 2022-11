陈振声：听其言观其行 习拜会后中美将谨慎观察彼此行为

(早报讯)中美最高领导人虽在习拜会上说了很多积极且具建设性的话,但所谓“听其言观其行”,下来更重要的是观察两边官员的后续行动。

教育部长陈振声星期三(11月16日)在第21届摩根士丹利(Morgan Stanley)亚太峰会上,回答与会者有关习拜会后中美关系的前景时说,中美两国不仅仔细聆听彼此的话,更会谨慎观察彼此的行为。

他也强调,战略信任是需要时间建立的,以便双方深入对话和交流想法,双方也需要彼此坦率说明各自的红线和禁区(no-go areas)在哪里。

但与此同时,两个大国也能寻找共同合作的机会。陈振声说,中美确实在各种课题的立场上有一些矛盾,可这并非难以解决,需要的是双方之间的深厚战略信任,才能在这些课题上取得进展。

他说,美国总统拜登和中国国家主席习近平彼此熟悉,也都记得和知道他们对自己的国家、对对方,和对世界的责任。“如果你看了习近平主席和拜登总统说的话,我认为很显然的,他们明白自己和他们的团队所肩负的重任。”

陈振声借用拜登2020年当选美国总统时的话,并略作修改说,中美最高领导人如今有机会决定,他们是要通过树立榜样为力量(power of their example),还是通过力量的展示(example of their power)来赢得世界。“我相信他们都是有智慧的人。”