陈振声：听其言观其行 习拜会后中美将谨慎观察彼此行为

（早报讯）中美最高领导人虽在习拜会上说了很多积极且具建设性的话，但所谓“听其言观其行”，下来更重要的是观察两边官员的后续行动。

教育部长陈振声星期三（11月16日）在第21届摩根士丹利（Morgan Stanley）亚太峰会上，回答与会者有关习拜会后中美关系的前景时说，中美两国不仅仔细聆听彼此的话，更会谨慎观察彼此的行为。

他也强调，战略信任是需要时间建立的，以便双方深入对话和交流想法，双方也需要彼此坦率说明各自的红线和禁区（no-go areas）在哪里。

但与此同时，两个大国也能寻找共同合作的机会。陈振声说，中美确实在各种课题的立场上有一些矛盾，可这并非难以解决，需要的是双方之间的深厚战略信任，才能在这些课题上取得进展。

他说，美国总统拜登和中国国家主席习近平彼此熟悉，也都记得和知道他们对自己的国家、对对方，和对世界的责任。“如果你看了习近平主席和拜登总统说的话，我认为很显然的，他们明白自己和他们的团队所肩负的重任。”

陈振声借用拜登2020年当选美国总统时的话，并略作修改说，中美最高领导人如今有机会决定，他们是要通过树立榜样为力量（power of their example），还是通过力量的展示（example of their power）来赢得世界。“我相信他们都是有智慧的人。”