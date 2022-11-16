骗女子卖淫和发裸照 前警员被判监13年和打鞭

（早报讯）已婚前警员分饰三角，冒充女子、老鸨和卖淫集团头目，诱使负债女子下海卖淫后，以各种方式阻挠对方“洗白”身份，还开出五大条件，威逼对方至少答应其中一个，否则公开她的裸照，甚至让她的妹妹代替她卖淫。

被告提出的五个条件，包括当被告的情妇、继续卖淫、招徕其他女子代替她卖淫、拍下自己和嫖客发生关系的过程、或每天发裸照给他。女子忍无可忍，最终决定报警揭发被告罪行。

被告纳兹里（32岁）案发时是一名警员，他承认15项勒索和冒充他人欺骗等罪名，其余31项罪名交由法官考虑后，星期三（11月16日）被判坐牢13年和五下鞭刑。

根据案情，被告2014年在脸书设立假账号冒充女人，添加不同的女子为好友。一名19岁的受害者成为被告的脸书好友后，透露自己欠债，被告于是介绍“老鸨”给她，诱使她卖淫。

被告接着冒充“老鸨”联系受害者，指示她发裸照和为他口交，卖淫集团“头目”才会让她加入集团卖淫，受害者当时也照办。

2014年11月至2015年4月间，受害者在被告的安排下接客约20人，被告分文不收，只要求她把性爱照片和视频发给“头目”观赏。

被告后来发现受害者停止卖淫，于是以“头目”的身份发电邮骚扰她，并提出上述五个条件，阻挠受害者“洗白”，甚至逼迫她与自己发生性关系，以及限她在一天之内把她与其他男子发生性关系的视频发过来。

被告也威胁受害者，倘若不配合，就会把她的裸照或性爱视频放上网，或拉她的妹妹下海卖淫。受害者不甘受辱，最终于2017年4月报警，被告在一年后落网。

调查显示，被告被捕前也曾假冒“内衣顾问”在网上打广告聘请私人助手，三名女子在四个月内先后按指示将174张裸露照片和视频发给被告，还有另一名女子也险些被骗。

法官在判词中指出，被告精心策划在三年半内多次假冒女子，在网上诱骗多名女子，严重滥用受害者的信任，罪责非常重。

不过，法官认为，虽然被告知法犯法，但他干案时并非利用警员身份或在值班时犯案，因此下判时不将其警员的身份纳入判刑考量。

警方答复时说，被告已在2018年6月4日被停职，他如今被治罪后，警方将对他采取内部处分。