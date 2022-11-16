【G20】李总理：若不明确表达立场 各国对俄道德立场将削弱

（早报讯）李显龙总理说，G20领导人联合宣言若不写进对乌克兰战争的看法，从道德上对俄罗斯施加的压力就会削弱。

在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）领导人峰会星期三（11月16日）落下帷幕。李显龙总理在接受新加坡媒体访问总结行程时指出，G20成员国针对乌克兰局势，在联合宣言中“有一段很明确地发表了各个国家对乌克兰战争的意见”。

G20领导人在宣言中复述联合国大会对俄罗斯侵乌行动的立场，并指“大部分成员强烈谴责在乌克兰的战争，强调这场战争造成人类巨大的痛苦，也让当前已十分脆弱的全球经济雪上加霜”。

宣言也强调维护国际法和多边体系的必要，并指出世界不能处于战争时代。

李总理说，各国对乌克兰战事的看法并不一致。其中，俄罗斯有自己的观点，也不认为在乌克兰所做的是错误的举动。

尽管不指望俄罗斯会因为在峰会上其他国家的发言而改变立场，但李总理说，将各国的立场明确表达出来，此举具有意义。

“让俄罗斯认识到国际社会观点的份量，以及认为俄罗斯有错的看法并没有改变，这很重要。如果不做出这些表述，或不把这些表述写进联合宣言，我们的道德立场就会被削弱，对一个违反国际规范和损害联合国宪章的国家所须施加的压力也会减弱。”

就在G20峰会举行之际，与乌克兰接壤的波兰星期二（15日）遭导弹击中，这个事件还在调查中，而乌克兰当晚也遭受俄罗斯导弹袭击。

李总理说，这些事件无法不影响峰会，星期三下午进行的G20领导人第二场非正式会议上，数个成员国就最新事态发言和予以谴责，并呼吁各方寻求和平和前进道路。