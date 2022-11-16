【G20】李总理：中美领导人会晤具积极意义

（早报讯）李显龙总理说，中美两国领导人实现面对面会谈，具有积极意义，也是好的开始，但解决双方矛盾仍有很长的路要走。

在印度尼西亚峇厘岛出席二十国集团（G20）领导人峰会的李显龙总理，星期三（11月16日）总结访问行程并接受新加坡媒体访问时说，美国总统拜登和中国国家主席习近平星期一（14日）举行首次面对面会谈，“将事态指向正确的方向”。

李总理说，双方显示出处理双边关系、避免冲突，同时尽量解决双方之间问题的意愿，这是好的开始。

然而，从示出意愿和决心，到处理和解决问题，仍有很长的路要走。李总理也提醒，中美之间的问题很困难，也很棘手。

李总理以华语答复媒体提问时说：“冰冻三尺非一日之寒，所以不可能有了一次会面，问题都解决，皆大欢喜。这是不可能的。但是，会面至少让双边表达他们要合作，要避免冲突的想法。”

李总理希望中美两国能沿着这条路往下走，逐渐把难题解开。他在回答中小国家应如何看待中美关系接下来的走势时，也提醒小国仍须在国际格局中保持警惕。

“小国从来不可能不需要警惕。无论大国的关系如何，我们都要照顾自己的利益，都要能够保护自己……所以，我们还必须谨慎地观察以后局势的演变，同时继续保护我们自己的利益。”