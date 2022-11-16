丹戎巴葛五人致命意外 三名死者家属索赔约170万元

（早报讯）丹戎巴葛路宝马撞店屋酿五人惨死意外，其中三名死者的家属入禀高庭，向宝马驾驶员的遗产执行人索赔约170万元。

这三名死者是叶振民（29岁）、黄竑杰（29岁）和张企翔（26岁），他们当时乘坐由龙俊伟驾驶的宝马轿车。三人的家属在11月11日入禀高庭，向龙俊伟的遗产执行人索赔。

龙俊伟的母亲陈宁萍（58岁）是遗产执行人，她告诉《海峡时报》，她在星期一（11月14日）收到诉方发出的索赔书。肇祸宝马轿车的保险公司安盛保险（AXA）也收到相关通知。

法庭文件显示，叶振民的母亲向辩方索赔85万5000元，作为失去儿子提供家人的财务损失，外加治丧费和因车祸损坏价值2万3656元的劳力士名表。

叶振民的母亲也为她和丈夫，以及现年30岁的弟弟索讨依靠者赔偿（dependency claim）。

索赔书提及，叶振民生前每个月会给弟弟500元，倘若他还在世，相信会继续在财务上支持弟弟。

另外，张企翔的母亲索讨43万5000元；黄竑杰的家属则索赔40万元，包括爱犬的看管费2万4000元。

这起车祸发生在2021年2月13日（农历大年初二）清晨5时40分左右，一辆双门M4白色宝马轿车撞入丹戎巴葛路第37号店屋后起火，五人受困车内，当场命丧火海。

除了上述四人，另一名死者陈永豪（28岁）当时也在车上。法庭文件没透露陈永豪的家属是否会索赔。

验尸庭早前揭露，龙俊伟当时酒驾载着四人，以高达每小时182公里的车速飙车。该路段的时速限制为50公里。

车上五人事发前都喝了酒，他们体内的酒精含量都超标。其中，龙俊伟的血液被检测出每100毫升中含有86毫克酒精，尿液则被验出有127毫克酒精。

验尸官纳科达在今年8月24日，裁定这是一起不幸的交通意外。（部分人名译音）