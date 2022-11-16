花钱寻求神灵护法却被骗 叔侄找骗子对质被判监

（早报讯）青年花钱在网上寻求“神灵护法”，事后才察觉自己被骗。叔叔为侄儿打抱不平，佯装新客户约“假巫师”见面对质，甚至拿出美工刀逼迫对方交出500元。

法官马文德下判时说，尽管现有情况显示受害者在网上设了骗局，但法庭严正看待任何人动用私刑的行为。

法官也指出，两名被告犯下的种种罪行是完全没有必要的，实际上骗案受害者可以直接向警方求助，警方必然会对此展开调查。

这对叔侄是拉迪夫（54岁）和阿利姆（23岁），两人各被控一项刑事恐吓和一项偷窃控状。

另外，阿利姆也因上网购买电击枪和指节铜套等，面对持有危险武器、抵触军火与爆炸物法令、进出口条例和蓄意伤人等四项控状。

叔侄俩星期三（11月16日）认罪后，拉迪夫被判坐牢五个月，阿利姆被判监禁12周和罚款3000元。

根据案情，阿利姆2020年11月在Carousell看到一则广告，于是联系自称“巫师”的人，向他寻求神灵护法。

被告后来带着朋友与“巫师”见面，后者对两人“施展法术”后，各给他们一瓶水。朋友事后支付300元，但被告只付了150元。

2021年3月，阿利姆突然察觉有诈，向拉迪夫申诉自己被骗。拉迪夫决定“挺身而出”，计谋为侄儿讨回“骗款”。

拉迪夫先以新客户的身份联系“巫师”，再约对方在同年6月23日凌晨1时许见面。

事发当天，拉迪夫直指“巫师”是骗子，并与侄儿设局佯装他们找来多人包围“巫师”，让后者误信他们人数壮大。

拉迪夫接着拿出美工刀要挟“巫师”交出500元，“巫师”在威迫下承认自己没有“法力”，也按指示到提款机提出500元交给两名被告。

拉迪夫离开之际，还恐吓“巫师”不准报警，否则会上门“干掉”他。

不过，受害者隔天选择报警处理，叔侄两人后来落网，到手的500元也被起获。