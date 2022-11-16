涉嫌虐死数只猫 男子被控虐待动物罪

（早报讯）男子被指多次在宏茂桥组屋区虐猫，两次从高楼把猫扔下，其中一次发现猫还没断气时，再补上一脚把它踩死。

这名男子是30岁的林鹏立（译音），他在星期三（11月16日）被控五项抵触动物和飞禽法令（Animals and Birds Act）的罪名。

代表律师阿兹里·殷穆兰说，他的当事人打算认罪，但要求展期让他接受心理评估，并指他干案可能与心理疾病有关。庭上没揭露被告患的确切病症。

根据控状，2020年4月至5月期间，以及2021年12月，被告五次在天亮之前在宏茂桥组屋虐猫。

他涉嫌把两只猫装进黑色袋子，导致它们无法呼吸。被告也被指从高楼扔下两只猫，其中一次从组屋12楼把猫扔下导致猫死；另一次从八楼把猫扔下后，再猛踩猫的颈项导致它断气。

庭上揭露，心理卫生学院其实曾于2021年6月对被告进行了心理评估，但被告半年后涉嫌重犯。

总共有五只猫因为被告的行为遭殃，法庭文件没点出它们是家猫，还是在组屋区流浪的野猫。

代表律师说，被告完成心理评估后再犯，因此建议让他再接受一次评估，以了解他的最新病况。律师也说，被告目前已向私人心理医生寻求治疗。

法官批准律师的申请，允许被告以5000元保释在外，但要被告在保释期间继续接受心理治疗。

虐待动物的罪名若成立，被告可为每条罪名被判罚款最高1万5000元，或坐牢最长18个月，或两者兼施。