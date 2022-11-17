【COP27】傅海燕：各国气候行动不会开倒车

（早报讯）尽管第27届联合国气候变化大会在充满挑战的大环境召开，各国不会在气候行动上开倒车，谈判工作预计能取得良好进展。除了再次担任《巴黎协定》第六条的共同协调代表，新加坡也在大会上和各国分享我国的气候方案，作出贡献。

永续发展与环境部长傅海燕星期三（11月16日）接受随行新加坡媒体的访问，谈及自己过去几天的观察及气候大会的谈判进展。

在缓解气候变化方面，新加坡希望能展开超越政治层面的讨论。傅海燕说，我国要成功减排，须各个不同政府部门参与。更重要的是，其他领域如企业也要参与其中才能把科技与解决方案带入讨论。同时，各国也应分享一些常见做法与政策，协助彼此落实气候缓解措施。

“我们必须从设定目标转向实际实行行动，让各国互相学习，以加速转型，我认为这是好的前进方向。”

今年初爆发的俄乌战争导致能源价格严重波动，一些国家更是重启煤炭厂来发电，保障能源安全。气候大会在这样的国际局势下进行，令人担忧。

但在过去几天参加多场会议与活动后，傅海燕对大会的进展持乐观态度。

她说，各国对于要重新审视过去承诺的争论较少，因此似乎没有理由认为全球气候行动会走回头路。一些欧洲国家也作出保证，他们不会倒退，反而是加大可再生能源的投资，以应对能源安全问题。

另一项正面发展为中美关系。美国总统拜登和中国国家主席习近平在峇厘岛会晤，让两个大国之间的正式讨论回到正轨。

“这两国是发达国家和发展中国家的代表，因此他们之间的合作非常重要。我们希望随着两国关系较为友好，能够推动谈判进程。”

《巴黎协定》第六条的实施细则已在去年于格拉斯哥举行的大会上完成。下来要做的是实际落实这一框架，让售卖或购买碳信用的国家懂得如何在这一框架下交易。

新加坡作为碳服务中心的地位正成形

新加坡在本届大会再次受邀担任第六条的共同协调代表。傅海燕说，这是我国作出贡献的方式之一，让碳信用成为一个可行的选项。目前，第六条还有许多技术议题还需解决，如要怎么设立碳信用注册处。

她认为，参与谈判过程的各方为了取得良好成果，都愿意作出妥协。

新加坡首次在气候大会上设立国家展馆，让企业、学术界等共同参与气候行动，也展现了我国应对气候变化的能力。这不仅能吸引更多合作，也有助推动本地的碳信用发展。

“我们看到新加坡作为碳服务中心的地位正在成形，气候大会有助于将这一点带到世界各地，扩大网络。”

比起去年，今年有更多本地青年参与气候大会。傅海燕说，作为一个发达的国际都市，我们有必要了解生长环境截然不同的社群，面临什么挑战或议题。这场大会有助于让本地青年更加了解全球气候行动，他们也能把许多有益的点子带回新加坡。

“一些青年也有兴趣把新加坡的点子带到世界各地，我认为这就是气候大会的目的，这样我们就能动员更多人参与气候行动。”