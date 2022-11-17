淡马锡：投资FTX全数减值 占净投资组合价值0.09% 对弗里德的信任似有误

（早报讯）淡马锡控股宣布全数减值在加密货币交易平台FTX的投资，这笔投资相当于净投资组合价值的0.09%。

淡马锡控股星期四（11月17日）凌晨发布声明表示，淡马锡在FTX投资了2亿1000万美元（约2亿8800万新元），股权约1%。淡马锡也投资6500万美元在FTX US，相当于约1.5%股权。

这是在2021年10月至2022年1月期间的两轮融资投入的。

根据截至今年3月底的净投资组合价值4030亿元计算，在FTX的投资成本占0.09%。

鉴于FTX的财务状况，淡马锡决定全数减值这笔投资，不论破产保护的结果如何。“虽然这次减值在FTX的投资不会对我们的整体业绩产生重大影响，但我们认真对待任何投资损失，将从中吸取教训。”

淡马锡指出，市场上有误解，认为淡马锡在FTX的投资是对加密货币的投资，“我们要澄清，目前并无任何对加密货币的直接曝险。”

淡马锡的声明也阐述了它的区块链策略、风险回报框架和尽职调查过程。

淡马锡说：“与所有投资相似，我们对FTX进行了广泛的尽职调查，这是从2021年2月到10月，大约花了8个月时间。在此期间，我们审查了FTX的审计财务报表，报表显示它是盈利的。此外，我们的尽职调查工作侧重于加密货币金融市场服务提供商的相关监管风险，特别是许可和监管合规（即金融法规、许可、反洗黑钱（AML）/了解客户（KYC）、制裁）和网络安全方面。我们征求了主要司法管辖区的外部法律和网络安全专家的意见，并为投资做了法律和监管审查。”

另外，淡马锡还与熟悉该公司的人（包括雇员、行业参与者和其他投资者）进行谈话，收集了对FTX和管理团队的定性反馈。

在投资后，淡马锡继续在商业战略层面和管理层交流，并监督业绩。

淡马锡说：“我们认识到，虽然我们的尽职调查程序可以减轻某些风险，但要消除所有风险是不切实际的。”

此后，有报道称客户在FTX的资产被不当处理和滥用。如果这些说法属实，这就意味FTX有严重的不当行为或欺诈行为。目前这些都在接受监管机构的调查。

淡马锡说：“从这项投资中可以看出，也许我们通过与弗里德（Sam Bankman-Fried，FTX创办人）的互动以及与其他人的讨论，从而对弗里德（Sam Bankman-Fried，FTX创办人）的行为、判断力和领导力产生的信任，似乎是错误的。”

淡马锡也指出，集团只持有FTX约1%的股份，所以没有董事会席位。然而，集团认真对待公司治理，定期与投资对象的董事会和管理层接触，并要求他们对公司的业务负责。