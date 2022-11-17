星期四值得关注的股票

（早报讯）强于预期的美国零售销售给通胀前景以及美国联邦储备局可能放松加息步伐的希望蒙上了阴影，美国隔夜（11月16日）股市下滑。

纳斯达克指数跌1.54%、标普500指数跌0.83%，道琼斯工商指数跌0.12%。

星期四（17日）值得关注的股票如下：

*凯德投资旗下的雅诗阁（Ascott）星期四开市前宣布获得全球可持续旅游委员会（GSTC）认可标准。

作为GSTC的成员，雅诗阁是首批因采用GSTC行业标准而获得GSTC认可标准地位的酒店集团之一。

这是对雅诗阁的可持续旅游黄金标准承诺的肯定。为纪念这一里程碑，雅诗阁推出了Ascott CARES，一个可持续发展框架，把它的增长战略与环境、社会和治理（ESG）考虑因素，以及GSTC标准相结合。

*新加坡交易所（SGX）星期四开市前宣布迎来衍生产品市场贸易伙伴eBest Investment & Securities Co. Ltd。这家公司成立于1999年，是在韩国提供投资经纪和金融相关服务的顶级经纪公司之一。目前，它为韩国一些最大的机构和企业，以及散户投资者提供服务。

*DigiCore房产信托（Digital Core REIT）星期四开市前对单位持有人主要提问做出答复时表示，信托专注于为单位持有人创造长期价值，因此无意以大幅低于资产净值的价格发行股票。

按照目前的形式，信托预计将仅继续进行债务融资方案，并专注于在临时股东大会之后完成对法兰克福设施25.0%权益的增值收购。

信托将在星期五（18日）上午10时就一项收购，以电子方式举行特别股东大会。

*Halcyon集团（Halcyon Agri Corporation）闭市后披露，中国海南橡胶业集团（China Hainan Rubber）将以每股0.315美元（0.43新元）现金收购集团36％的已发行股本。基于收购后持股超过30％，中国海南橡胶业将对Halcyon提出强制性全面收购献议（MGO），取决于一些条件获通过。Halcyon的股价闭市报0.29元，无变动。

*华侨银行11月16日宣布委任诺埃尔（Noel Gerald DCruz）为集团首席风险官，他将在明年1月1日上任，并将成为集团管理委员会及管理执行委员会一员。