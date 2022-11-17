四仓储服务业者操纵收费 共罚近280万元

（早报讯）四家公司串通操纵仓库储存服务收费，被罚款279万9138元。

新加坡竞争与消费者委员会星期四（11月17日）召开记者会公布以上惩处。这四家公司是CNL Logistics Solutions、Gilmon Transportation & Warehousing、Penanshin PSA KD以及Mac-Nels (KD) Terminal。它们都是本地仓库业者，在岌巴分销园（Keppel Distripark）提供仓储存服务。

竞消委是在接获公众报案后展开调查，并在2019年11月9日突击检查这些公司位于岌巴分销园的办事处。

调查结果显示，它们同意统一针对进口货物收取每重量/体积（w/m）六元的“FTZ”附加费。CNL、Gilmon和Penanshin从2017年7月1日开始收取这个附加费，Mac-Nels则在8月1日加入收费行列。

竞消委指出，四家公司没有单独定价，而是串谋操纵收费，影响到市场价格竞争。它们深知，如果只有一家公司收取附加费，顾客就会改用收费较低的业者。于是，这些公司私下讨论后，同意统一收取FTZ附加费，好让它们能在顾客面前报高价。

竞消委星期四公布最终裁定，四家公司面临的罚款分别是：52万2889元（CNL）、143万6378元（Gilmon）、29万7351元（Penanshin）和54万2520元（Mac-Nels）。Penanshin在突击检查现场申请加入竞消委的宽免计划，并提供资料协助调查，因此被处以较低的罚款。