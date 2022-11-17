本地股市星期四早盘微涨0.09%

（早报讯）优于预期的美国零售销售数据给通胀前景，以及美国联邦储备局可能放松加息步伐的希望蒙上阴影，使得美国隔夜股市下滑，本地股市星期四（11月17日）早盘原本逆势而上，但之后回软，陷入横摆状态。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数微涨3.09点或0.09%，报3269.26点。早盘盘中最高点3298.10点，最低点3263.68点。

区域股市几乎全面下滑，香港股市领跌，下挫2.53%。

海指早盘全场成交量6亿6847万股，总额6亿6780元。整体上升股221只，下跌股239只。

海指成分股升多跌少，14只上扬，11只下跌，五只持平。

胜科工业（Sembcorp Industries）和新加坡交易所（SGX）领涨，前者起5.52%，报3.06元，后者起1.43%至9.21元。

领跌的是星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和怡和控股（JMH），前者跌4.20%至1.14元，后者跌3.08%至46.96美元。

大华银行的报告显示，继美国10月份零售销售超出预期，创下八个月来的最大增幅，显示经济可以承受联储局的进一步加息，标普500指数和纳斯达克指数分别下跌0.8%和1.5%，而道琼斯工商指数则小幅收低，下跌0.1%。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时说，尽管美国隔夜股市和亚洲股市走低，但海指仍然逆势而上。

投资者预期随着利率上扬，银行的净利息收益率（NIM）将更高，盈利能力也更好，使得银行股走高，推动海指上扬。

胜科工业最近宣布另外收购1.38吉瓦的可再生能源资产，以将业务从棕色资产转型为绿色资产，因而领涨大盘。根据宣布，集团收购中国河北795兆瓦（MW）的太阳能资产以及印度583兆瓦的太阳能和风能资产。

他表示，由于投资者预料中国最新一轮放宽防疫的政策会带来良好成果，使得康福德高（ComfortDelGro）、云顶新加坡（Genting Singapore）和新翔集团（SATS）等重开股的涨幅也居前。