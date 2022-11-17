路上出现坑洞 荷兰路前往花拉路的支路暂关闭

（早报讯）路上出现坑洞进行紧急维修工程，荷兰路前往花拉路的支路和相邻的一条车道自星期二（11月15日）起暂时关闭，当局建议公众避开受影响路段。

公用事业局答复《联合早报》时说，当局在星期二傍晚发现荷兰路前往花拉路的支路有损后，进行紧急维修工程。

这个路段原本正在进行隧道挖掘的工程，在路上发现坑洞和一些裂缝后，当局立即进行维修。为以防万一，隧道工程在调查期间也已暂停。

公用局说，为了公路使用者的安全，当局关闭了支路和花拉地下车道的两条车道。承包商已连夜施工，希望尽快完成维修，减低对交通的影响。

花拉地下车道的其中一条车道已在星期三（11月16日）开放通车，以舒缓交通阻塞的问题。

公用局建议驾车人士避开花拉、荷兰和女皇大道的交界处。当局已设置临时的指示牌，提醒公众远离受影响的道路，当局也安排辅警在现场协助管理交通。

公用局说：“公众的安全是我们的首要任务，我们正在对修复后的路段进行额外检查。经过与陆路交通管理局和建设局的协商，我们希望可以在接下来的几天内重新开放支路。”

另外，陆交局已在快速公路监察与提示系统（EMAS）、OneMotoring和MyTransport手机应用上，发布相关信息，公众可通过上述方式查询最新消息。