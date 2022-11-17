我国首个高活性生产设施 可更快生产新一代抗癌药物成分

（早报讯）我国首个高活性生产设施，可更快生产新一代抗癌药物的主要成分，以应付全球对肿瘤治疗日益增长的需求。

这个位于裕廊的新设施耗资4400万元建造，由英国制药公司葛兰素史克（GSK）设立，今年4月已全面投入运作。

传统的癌症化疗可能损害包括健康细胞在内的所有细胞，而抗体偶联药物（antibody drug conjugates）是针对癌细胞的靶向治疗。这类药物与癌细胞结合后，会释放细胞毒性成分来根除癌细胞，不会损害健康细胞。

新设施占地22英亩，楼高四层，采用安全和可控的方式生产抗体偶联药物所需的成分。这也是本地首个能够生产高活性（high potency）细胞毒性成分，并用于癌症免疫疗法的设施。

卫生部长王乙康星期四（11月17日）为新设施主持开幕时说，我国在医疗科研和生物科学方面的大量投资，已开始取得成果。精准癌症治疗是我国的重点领域之一，将在中期内重新定义癌症疗法。

他也指出，明年推出的健康SG全国计划，旨在鼓励人们通过定期体检及早诊断癌症，之后也会研发出更多具成本效益的新型癌症疗法。

王乙康从政前曾担任我国贸易谈判代表。谈及海外制药公司在本地设厂，他强调，全球投资对新加坡至关重要。即使经历政治领导层更替，我国也会一直对外保持开放。

“新加坡市场小，在我国生产的一切都会供应给世界各地。政府将确保条件到位，有具竞争力的税制、熟练的雇员、稳定的工业关系、政治和社会稳定，还有法治。这让国际投资者有信心在新加坡设立重要的设施。”