当街辱骂跨族情侣 义安理工学院前讲师认罪

（早报讯）当街辱骂跨族情侣，并在课堂和网上论坛发出对宗教不敬的言论，还被搜出有拥有64段猥亵视频，义安理工学院前讲师承认罪行。

控方吁请法官判被告坐牢至少四周和罚款，律师则代为请求法官判被告接受以社区为基础的刑罚，或罚款5000元。律师也指出，若必须坐牢，刑罚应不超过两周。法官展期至12月29日下判。

被告陈文利（译音，61岁）面对四项控状，包括蓄意伤害他人的宗教或种族情感、言行危害种族或宗教群体之间的和谐与扰乱社会和谐，以及拥有猥亵视频，他星期四（11月17日）在庭上承认罪行。

庭上揭露，被告于2021年6月5日在乌节路一带的安哥烈园（Angullia Park），当街辱骂与他素不相识的男子达维·帕贾实（26岁）和27岁华裔女友。

被告当时指达维·帕贾实“猎捕华族女子”，还说印度人娶华人是“种族歧视”。达维·帕贾实的女友当时拍下整个过程，这段视频被上传到互联网后，引起社会哗然。

警方前后接获六个针对这段视频的通报。被告事后向情侣道歉，也在面簿贴文公开道歉。

另外，被告也在2017年7月28日在学院讲课时，对回教有不当言论。他也被指2020年8月和9月在网上论坛Quora.com回答关于宗教信仰的问题时，两次发表对宗教不敬的言论。

被告后来已被解雇，他在2019年获颁的长期服务奖章也被褫夺。