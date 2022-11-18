星期五值得关注的股票

（早报讯）由于美国联邦储备局官员重申坚持抵御通胀的决心，并警告将有更多的痛苦即将到来，华尔街隔夜股市连续第二天走低，尽管跌幅有所放缓。

在星期四（11月17日）闭市时，纳斯达克指数跌0.35%、标普500指数跌0.31%，而道琼斯工商指数则持平，仅微跌0.02%。

本地星期五（11月18日）值得关注的股票如下：

*APAC产业（APAC Realty）星期五开市前宣布，该公司兼亚太ERA总裁朱泳强获新加坡商业评论《Singapore Business Review》2022年管理卓越奖选为“年度总裁”。该奖旨在表彰在各自行业带来重大影响或引领转型的新加坡商界领袖。

*VCPlus星期五开市前宣布，子公司Custody Plus Pte. Ltd已获得新加坡金融管理局原则上批准申请资本市场服务执照，允许Custody Plus为资本市场产品包括代币化证券，提供托管服务。

*Aspen集团星期四（11月17日）深夜宣布旗下子公司Aspen Glove与Tialoc Malaysia的官司，已在后者向法庭申请撤销后获得批准。Aspen Glove正在同律师商讨下一步的行动，包括提出上诉。

*CSE环球（CSE Global）闭市后公布第三季业务报告，营收同比大幅上涨22％至1亿4110万元，主要受益于集团在各地区项目和材料收入的增长。其中，包括澳大利亚的矿业以及美洲的能源和基础设施等业务。此外，集团第三季的订单额同比增加37.1％至1亿6490万元，推动截至9月底的总订单额达4亿1280万元。CSE环球收报0.355元，涨2.9％。