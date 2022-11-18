涉失信客户款项潜逃15年 前律师被加控两项失信罪

文 /
王英慧

发布 / 2022年11月18日 9:55 AM

更新 / 2022年11月18日 11:22 AM

被告康锡明在2007年涉嫌失信客户的款项，潜逃15年后落网，目前共面对三项严重失信的控状。（档案照）
被告康锡明在2007年涉嫌失信客户的款项，潜逃15年后落网，目前共面对三项严重失信的控状。（档案照）

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（早报讯）2007年因涉嫌失信客户款项被通缉，前律师潜逃15年后落网。他早前被控失信客户近9万元后，星期五（11月18日）再被加控两项严重失信罪名，指他失信三名客户近2万6000元。

被告康锡明（David Khong Siak Meng，55岁）曾是David Khong & Associates律师事务所的律师。他在2009年被三司特别庭除名。

他早前面对一项严重失信的控状，指他在2007年6月11日至25日间，擅自挪用两名客户的8万8000元。

被告星期五被加控两项严重失信控状，指他在2007年4月26日至5月5日间，从一名客户托管的2万8000元中，失信1万1331元。

他也被指在同年5月9日至25日间，受两名客户委托保管3万3400元，失信其中的1万4591元。

被告不获准保释，案展12月15日过堂。

被告早前被指卷走客户的款项后，在2007年8月潜逃国外。警方展开调查后，对他发出拘捕令及通过国际刑警发布红色通缉令。

警方后来在中国执法机构的合作和协助下，在今年9月23日将康锡明带回新加坡，他在同日被商业事务局逮捕，隔天被控上法庭。

若罪名成立，被告将面对终身监禁或坐牢长达10年，外加罚款。

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