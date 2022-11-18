本地股市星期五下滑0.33%

（早报讯）美国联邦储备局官员的鹰派言论给加息步伐可能放缓的希望蒙上阴影，使得投资者无所适从，本地股市星期五（11月18日）早盘原本一度重返3300点的水平，但过后仍回软。

截至星期五中午12时，新加坡海峡时报指数下滑10.98点或0.33%，报3275.06点。早盘最高点在3308.30点，最低点3271.33点。

相比之下，亚太股市大多小幅回涨，香港股市扭转跌势，以0.68%的涨幅领涨。

本地股市早盘全场成交量5亿6730万股，总额5亿8393万元。整体涨跌股旗鼓相当，上升股218只，下跌股219只。

海指成分股跌多升少，17只下跌，11只上扬，两只持平。

DFI零售集团（DFIRG）和胜科工业（Sembcorp Industries）领涨，前者起2.79%，报2.58美元，后者起1.97%至3.11元。

领跌的是香港置地（HongKong Land）和新电信（Singtel），前者跌3.58%至4.04美元，后者跌2.87%至2.70元。

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》访问时说，联储局官员对通胀持谨慎看法。没有明确的信号表明，联储局明年将加息至5%或更高的立场有出现动摇。

美国圣路易斯联邦储备银行行长布拉德（James Bullard）星期四（17日）呼吁联储局，将利率至少提高至5%至5.25%，并指出这是“足够紧缩”的“最低水平”。

他展示的图表显示了对抗高达7%通胀率的利率峰值，但他没有表明希望联储局在12月的会议加息50或75个基点。他也警告，未来会出现更多的金融压力。

此外，美国明尼亚波利斯联邦储备银行行长什卡利（Neel Kashkari）则透露，联储局需要将利率提到多高仍然是一个悬而未决的问题，但他暗示目前的水平不足以阻止通胀压力上升的风险。