当街辱骂跨族情侣 前讲师认罪

（早报讯）称跨族恋爱是“禁忌”、“没华族父母会接受女儿这么做”，义安理工学院前讲师当街辱骂异族情侣，对宗教作出不当评论，星期四（11月17日）认罪。

61岁被告陈文利事发时是义安理工学院的工程系高级讲师，他面对四项控状，包括三项因蓄意做出可能伤害他人宗教情感的行为而抵触刑事法典的第298节条文，以及一项抵触影片法令的罪状。

案情披露，2021年6月5日晚上，26岁信德族（Sindhi）男子戴夫·帕贾实（Dave Parkash，自雇人士）和27岁华族女友在走往乌节路一处停车场时，刚好和被告擦肩而过。

这时，被告说了句“印族男人和华族女子，真丢脸”，戴夫听闻后，质问他是否指自己和女友，被告确认后，两人当街争论起来。

被告指帕贾实“猎捕华族女性”，一再强调他若以自己种族为傲，就该娶个印族女人，和华族女子结婚才是种族歧视。他也说帕贾实女友十分丢人，父母会因她蒙羞。

双方的争论被帕贾实女友拍下，放上网后，至今已有超过9000人留言、1万7000次转发，以及55万4000浏览量。

被告承认当时所说，表示是因为跨族恋情是“禁忌”，“具猎捕性质”，以及“没有华族父母会接受女儿这么做”。

他认为，印族男人追求浅肤色的女子才是种族歧视，试图以此行为离间种族和谐。帕贾实将视频放上网的做法，更是被他视为挑起仇恨的行为。

被告事后已在脸书上道歉，星期四承认其中两项罪名，案展至12月29日下判。

主控官：被告说辞比余澎杉严重

主控官陈词时提及余澎杉，指被告的说辞在影射种族间有好坏之差，比余澎杉仅诋毁一个宗教来得严重。

此外，被告持续性地针对异族情侣，走开后又返回继续辱骂对方，让他们“无路可逃”。

被告的行为也引起公众不安，对宗教和谐造成负面影响，国内外都受到关注。

主控官也根据早前的数据，指出打击种族和谐事件有上升趋势，因此有必要严惩，要求判被告监禁至少四周。

律师：反对女儿谈异族恋 心生嫌隙 情绪波动

代表律师求情时说，被告因反对女儿谈异族恋，心生嫌隙，事发时看见异族情侣才会情绪波动，但也未施暴或爆粗口。

律师说，被告任职30多年，同事、学生写的人格保证书都说他并未因种族而歧视任何人，还对社会做出贡献。

手机藏64段猥亵视频

案情揭露，警方调查上述罪行时，从被告的手机搜出64段猥亵视频。

视频均是陌生女子性交或进行其他性行为的视频。被告称视频都得到允许从网上下载，或朋友发送而来，纯粹个人观赏。