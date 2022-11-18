女律师爱狗成痴 法官批准夫离婚

（早报讯）女律师爱狗成痴，婚后不工作，在家全心照顾多只宠物狗，甚至三个月不出门不洗头。丈夫称，九年前已没有住在一起，可怜妻子，才继续订食物给她。不过，他最后忍无可忍，2020年提出离婚，获得法官批准。

判词显示，夫妻在2008年11月8日结婚，两人没有孩子，但妻子养了多只宠物狗，这也是导致两人婚姻破裂的原因之一。

丈夫称，妻子原本是律师，婚后没有上班，全心在家照顾宠物狗。妻子爱狗成痴，严重到曾三个月不出门不洗头。

丈夫称，与妻子感情就此出现问题，早在2013年1月便搬出两人的婚姻住所，两人也没有行房。丈夫指妻子把他当提款机，向他要钱购买岳父岳母的房子，也要丈夫订餐送到家里给她，不然就闹自杀。

由于可怜妻子，丈夫才答应她的要求。

妻子的爱犬相继在2017年、2018年和2019年病逝，丈夫原本要等妻子心情平复后才提离婚，但他忍无可忍，在2020年7月21日提出离婚申请。法官最后接受丈夫提出离婚的理由，认为妻子行为不合理，批准离婚申请，并令妻子承担丈夫8500元讼费。

妻子对裁决不满，提出上诉。

指妻强迫性囤积 床上放满杂物

除了指妻子是狗奴外，丈夫也指她生活习惯差，在家堆积杂物，只留一道窄窄的通道行走，床上也放满杂物，两人只能打地铺。

丈夫指妻子强迫性囤积，不准他把放在床上的东西扔掉。丈夫表示，无法忍受屋子不整洁，需要打地铺的日子，也是他离家出走的原因之一。

妻子虽然承认可以更勤劳打扫屋子，但她指丈夫还是爱着她，会买食物给她、给她钱出国、在她生病时带她到医院求诊。

不过，法官不接受妻子的说辞，认为丈夫因妻子不断骚扰或威胁要自杀，基于同情才会答应妻子要求，但证据明显显示，两人无法继续维持夫妻关系。