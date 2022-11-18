有孩子的家庭今后申请租赁组屋 自动纳入社区联系站计划

（早报讯）符合条件的育有孩子的租赁组屋家庭，今后向建屋发展局提交租屋申请时，将自动纳入社区联系站计划。工作人员会主动联系这些家庭，在他们还没搬进租赁组屋前，就及时了解他们的情况并告知相关援助。

主管社会服务整合事务的国家发展部长李智陞星期五（11月18日）在关爱新加坡社区联系网（SG Cares Community Network）对话会上，汇报社区联系站（ComLink）计划的最新情况，并宣布社会及家庭发展部和国家发展部将合作，在11月推出社区联系站租赁组屋计划（ComLink Rental Scheme），结合租赁组屋援助和社区联系站所提供的全方位支持。

李智陞去年3月宣布，政府下来两年将在全国21个市镇设立或扩大社区联系站，帮助1万4000户育有孩子的租赁组屋家庭。截至今年10月，当局已联系了社区联系站计划下的1万1000户家庭，了解他们的志向、需求和担忧。

李智陞在对话会上说，我国政府机构提供涵盖面广的社会服务，以满足弱势家庭的需求。建屋局为没有其他住屋选择的家庭和个人，提供高额补贴的公共租赁租屋。低收入家庭不仅可从就业入息补助计划（Workfare）、社区关怀计划（ComCare）和渐进式薪金模式等一系列计划中受益，也可为孩子报名幼儿培育辅助计划（KidSTART），让他们在上游阶段就获得更好的扶持，人生有好的起点。

李智陞说，这种综合提供社会支援的做法已初见成效，因此希望扩大至更多家庭。

新的社区联系站租赁组屋计划，本质上是将住屋援助，与更全面的社会、健康和社区支持相结合。通过计划，所有符合条件、育有21岁以下孩子的租赁组屋家庭将获得综合的社会支援，助他们实现生活稳定，继而自力更生和向上流动。

计划特点是，社区联系站工作人员会在家庭还没搬进租赁组屋前，就主动联系他们，了解他们的情况并告知有关社区联系站能以哪些不同方式协助他们。如果家庭有紧迫需求，工作人员也会帮助他们获取相关援助。

李智陞说，家庭迁入租赁组屋后，社区联系站工作人员会继续与他们同行，定期跟进他们的情况。工作人员也会协调来自社会服务机构和其他社区合作伙伴的支援，为家庭实现其目标提供更大保障。