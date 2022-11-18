指新加坡政府有300亿元财政盈余可使用 杨南强和The Independent Singapore接更正指示

（早报讯）指新加坡政府有300亿元的结构性财政盈余可供政府使用，经济学者杨南强和社会政治网站The Independent Singapore都接到更正指示。

财政部星期五（11月18日）发声明，指出新加坡政府投资公司（GIC）前首席经济师杨南强于11月7日在脸书的贴文，及社会政治网站The Independent Singapore（简称TISG）于11月9日和12日发表的文章，都含有关财政盈余的虚假且具误导性信息。

财政部已通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向杨南强和TISG发出更正指示，他们必须在原文附上更正通知。

杨南强11月7日在脸书发布两则贴文，指我国有300亿元的结构性财政盈余（structural fiscal surplus）可使用。财政部指出这个信息是不实的。

TISG则于11月9日和12日在网上刊登两篇引述杨南强错误观点的报道。

事实是，在过去的20年里，政府每年平均的财政收支（fiscal balance）为22亿元。这不包括2020财年，该财年因疫情的支出导致巨额财政赤字。因此，有关政府有300亿元结构性财政盈余供它每年使用，这样的表述是不实的。

财政部说，宪法确保政府用花费公款时遵守财政条规，政府也不能任意动用国家储备，除非得到总统同意。