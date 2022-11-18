三名从新加坡飞往墨尔本的乘客确诊麻疹

（早报讯）三名乘搭从新加坡飞往澳大利亚墨尔本航班的旅客确诊麻疹，其中两人搭乘飞机时适逢传染期。

根据澳洲维多利亚州卫生部星期五（11月18日）发出的通告，三人星期一（14日）乘搭了从新加坡起飞的昆达士航空QF36和阿联酋航空EK5036联号航班，并在澳洲时间星期二早上6时10分（新加坡时间约清晨2时10分）抵达墨尔本塔拉梅林（Tullamarine）机场。

通告指出，三人来自同个家庭，其中两人乘搭飞机时，病毒已进入传染期。这两人抵达墨尔本后立即求医。

有关三名乘客的国籍和感染源头等都不详。

维州卫生部吁请乘搭上述航班，以及在星期二（15日）当地时间早上6时10分至8时40分在塔拉梅林机场国际抵境厅的公众留意身体状况，并一直观察到12月3日。要是出现症状，应立即就医。他们也应戴上口罩和提前通知诊所，并且确保和其他公众隔离开来。

患者初期阶段会出现感冒症状，如流鼻涕、眼睛发红和咳嗽等，之后会发烧和起疹子。患者通常会在症状出现三四天开始起疹子，一般先在脸部出现，之后蔓延到全身。

维州副首席卫生官弗里德曼（Deborah Friedman）副教授说，麻疹是个传染力极高的病毒，并可快速传给亲密接触者，尤其是未接种疫苗者。儿童和免疫系统较弱者患上重症的风险最高。

她也提到，麻疹可能引发肺炎和其他严重病发症，患者往往需要留医。因此，公众要是出现任何症状，尤其那些刚回国的旅客，应立即求医。

根据我国卫生部网站的资料，截至11月12日，我国今年共通报了三起麻疹病例。最新一起在10月30日至11月5日期间出现。