APEC商业领袖呼吁领导人发挥集体领导力 加速本区域复苏步伐

（早报讯）出席亚太经济合作组织（APEC）的商业领袖呼吁各经济体领袖发挥集体领导力，并采取果断行动，协助本区域取得可持续的经济复苏。

各经济体领袖星期五（11月18日）下午于泰国曼谷举行的APEC经济领导人会议上，与APEC商业咨询理事会（APEC Business Advisory Council，简称ABAC）进行对话。在这之前，ABAC成员于11月14日至16日在曼谷开会制定工作计划，并向APEC领导人提呈报告。

其中，新加坡工商联合总会（SBF）执行总裁蓝一洋是我国的商业领袖代表，他也是今年的ABAC区域经济一体化工作组主席。

工商联合总会在对话会结束后发表文告。文告指出，ABAC成员星期五下午与APEC领导人交流，其中包括李显龙总理。他们讨论的课题包括如何取得可持续的经济复苏、加深区域经济一体化、推进可持续发展，以及促进数码化和包容性措施。

蓝一洋在文告中说：“全球经济前景不明朗，更是凸显了区域密切合作以取得持续复苏，并且加速取得可持续和具韧性的经济增长的重要性。”

他透露，ABAC提出的主要建议包括为更强大且与时并进的世界贸易组织（WTO）提供支持，以及加速实现亚太自贸区（FTAAP）的进程。

工商联合总会也指出，ABAC新加坡期待对美国作为2023年的APEC峰会轮值主席给予支持。

ABAC是亚太经合组织旗下的私人领域机构，该机构就商界关心的课题向政府领导人和亚太经合组织官员提供建议。