第二届邻里节开跑 超过1万商家参与

（早报讯）光顾邻里商家，还有机会赢取总值9888元大奖。

去年首次举办就带动邻里商家与小贩生意、客流量增加20％；邻里节今年以更大规模展开，有超过1万个各具特色的小贩与商家参与。活动希望支持邻里企业开拓线上线下业务，吸引不同世代的公众更常光顾。

第二届邻里节由新加坡邻里企业中心主办，获得全国商联总会、新加坡企业发展局和建屋发展局的支持，星期六（11月19日）在榜鹅绿洲台（Oasis Terraces）开跑。国家发展部长李智陞和国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖担任推介仪式嘉宾。邻里节接下来的三个月将围绕“庆祝、购物、吃喝、玩乐”四大主题，在全岛邻里举办一系列活动。

为了吸引不同世代的公众光顾，主办方也以更新潮有趣方式和丰富的资讯，推出不同任务挑战、表演节目和抽奖活动等。参与活动的公众除了可享有优惠和现金卡，也有机会在大抽奖中赢取总值高达9888元的奖品。

今年的邻里节共吸引来自50个邻里商联会和小贩联合会的超过1万个商家参与。

企发局邻里企业署长章家鸿说：“邻里企业在社区生活中扮演着不可或缺的角色；不但为居民带来消费与服务的便利，也为当地居民提供许多社区内的就业机会。我们发现，越来越多邻里企业透过数码化及创新来为顾客提供更好的服务。”

邻里节从11月19日举行至2023年2月24日。公众可浏览邻里节网站和Instagram账号@heyheartlands了解更多活动详情。