王乙康提三建议促进中西医相辅相成

文 /
王康威

发布 / 2022年11月19日 12:23 PM

更新 / 2022年11月19日 12:58 PM

卫生部长王乙康指出，要推动中西医两者相辅相成，可通过循证医学客观证明中医疗效、提升监管制度和将医疗体系转向预防保健。（档案照）
卫生部长王乙康指出，要推动中西医两者相辅相成，可通过循证医学客观证明中医疗效、提升监管制度和将医疗体系转向预防保健。（档案照）

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（早报讯）要促进中西医相辅相成的作用，建立更有持续性的医疗体系，新加坡可通过循证医学客观证明中医疗效、提升监管制度和将医疗体系转向预防保健。

卫生部长王乙康星期六（11月19日）在莱佛士会展中心举行的世界针灸学会联合会第十届会员大会暨2022年世界针灸学术大会上致辞时发表上述建议。

王乙康指出，新加坡医疗系统以现代西医学为主，中医药则扮演重要的辅助作用，过去几年中医药和针灸普遍被更多本地人接受和使用。

他说：“虽然中医和西医是两个根本不同的体系，在理论、学科和疗法上大不相同，起源不同，但医者父母心，双方都致力于通过最适当的疗法来缓解病人的症状。”

要促进两者相辅相成，王乙康认为应利用循证医学来客观证明中医药疗效。为此卫生部在2014年推出“中医药科研津贴”，目前已投入超过50万元。

为保障病人的安全，卫生部和中医管理委员会也在2021年联合发布《针灸及其他相关治疗的一般咨询》，为本地中医职业者提供指导原则。

王乙康也认为，随着新加坡把国家医疗体系的重心转向预防保健，西医和中医之间同中化异，异中求同的机会也会增加。

由世界针灸学会联合会和新加坡中医师公会举办的大会吸引超过20个国家和地区的500多名中医师参与，探讨针灸的热点问题和分享科研成果。

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