新加坡携手前进对话工具箱 助青年讨论种族与宗教课题

文 /
李庚洧

发布 / 2022年11月19日 12:53 PM

更新 / 2022年11月19日 1:25 PM

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生（中，白衣）星期六早上出席对话工具箱的推介会。（海峡时报）
通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生（中，白衣）星期六早上出席对话工具箱的推介会。（海峡时报）

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（早报讯）全国青年理事推出新加坡携手前进对话工具箱，通过类似卡片游戏的方式，协助青年针对种族歧视等课题展开讨论，加强种族与宗教和谐。

这个名为“表面之下”（Beneath The Surface）的对话工具箱内有描述职场歧视、不经意的种族歧视（casual racism）等八种不同情景的卡片，让一组青年按照不同情况展开讨论。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生星期六（11月19日）早上出席对话工具箱的推介会致辞时说，有别于一般的卡片和棋盘游戏，玩家关注的就是如何获胜，这个工具箱能把青年聚集起来讨论种族与宗教课题，大家就已经是赢家。

“讨论这种课题对一些人来说可能会困难，也可能让一些人感到不自在。不过，当我们进行这些具有建设性的对话，才能够带领新加坡前进。”

60名青年也在推介会上，分组使用工具箱对种族歧视等课题展开讨论。他们来自华社自助理事会、印度人发展协会、欧亚人协会和回教社会发展理事会。

这个对话工具箱是配合新加坡携手前进运动的“团结”（Unite）支柱推出。本地自助团体和高等学府的学生网络，下来会使用对话工具箱。有兴趣的机构也可以上网go.gov.sg/nyctoolkit申请。

除了种族与宗教课题，青理会下来也会推出跨世代关系等主题的工具箱。

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